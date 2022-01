A Winter's Journey sarà il primo film a sfruttare Dreams

Sony Pictures Classics ha acquisito i diritti di distribuzione di A Winter's Journey di Alex Helfrecht, un film che è stato in parte dipinto grazie al gioco per PlayStation 4 Dreams. Lo straordinario film è ambientato in Baviera nel 1812 e segue la storia di un poeta innamorato che "intraprende una pericolosa passeggiata attraverso montagne, ghiaccio e neve".

"Dipinto dagli artisti dell'animazione dietro il candidato all'Oscar Loving Vincent, A Winter's Journey è un racconto romantico ed epico che fonde l'azione dal vivo con la computer grafica e l'animazione dipinta. Il mondo del film è il primo ad essere costruito utilizzando Dreams di PlayStation, sviluppato dallo studio di giochi Media Molecule di PlayStation Studios, vincitore di numerosi BAFTA".

Ispirato da Winterreise (Viaggio d'inverno) di Franz Schubert, Sony Pictures Classics ha dichiarato: "Non abbiamo mai visto un progetto come A Winter's Journey prima, che promette di sposare un cinema di livello mondiale e straordinarie tecniche di pittura con uno dei grandi cicli di canzoni della storia della musica. Il pubblico abbraccerà con gioia questa esperienza teatrale unica".

Il produttore Jörg Tittel da allora ha confermato che sia PlayStation che Media Molecule stanno ora aiutando con il progetto.

