DualSense di PS5 in versione Starlight Blue è in offerta su Amazon

Come ormai saprete PS5 è quasi introvabile e lo stesso discorso vale per il controller DualSense che, per ora, può essere acquistato solamente nelle colorazioni Cosmic Red e Starlight Blue.

Proprio quest'ultima versione del controller è in offerta su Amazon. Potete acquistare ora DualSense Starlight Blue per 62,99 Euro, con il 16% di sconto sul prezzo di partenza di 74,99 Euro.

Se invece siete più interessati alla colorazione Cosmic Red, il controller è disponibile al prezzo base di 74,99 Euro.

Vi ricordiamo che DualSense può essere collegato anche al PC, attraverso un cavo USB-C o Bluetooth. Nel caso in cui vogliate utilizzare una connessione Bluetooth, dovrete acquistare separatamente un adattatore USB Bluetooth.

Le feature feedback aptico e trigger adattivi sono supportate anche su PC.