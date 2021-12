Dune: Spice Wars è un gioco di strategia 4X ambientato nell'universo di Frank Herbert

Funcom ha annunciato Dune: Spice Wars, un nuovo gioco di strategia 4X ambientato nel popolare universo creato da Frank Herbert. Lo sviluppo è svolto da Shiro Games, lo studio responsabile di Nosgoth, e dovrebbe essere rilasciato in formato Early Access nel 2022.

Sebastian Vidal, CEO di Shiro Games, ha dichiarato: "Penso di parlare a nome di tutti in studio quando dico che siamo grandi fan di Dune, sia del romanzo che del nuovo spettacolare film di Denis Villeneuve. Poter dare vita a questo universo in un gioco di strategia è qualcosa di incredibile". Dune Spice Wars offrirà diverse fazioni (casate come gli Harkonnen o gli Atreides) e, come un buon titolo 4X, diversi modi per raggiungere l'obiettivo finale: controllare l'estrazione delle spezie ad Arrakis.

Gli stratagemmi politici possono essere usati per ottenere situazioni favorevoli, oppure gli agenti possono essere usati per sabotare, spiare e assassinare membri delle altre casate. E se non funziona, c'è sempre la possibilità di andare in guerra.

Funcom, ricordiamo, ha annunciato qualche settimana fa anche un altro titolo ambientato in Dune, un gioco di ruolo online che è in fase di sviluppo da un altro studio, Nukklear, lo studio tedesco che si è occupato del reboot del simulatore di elicotteri Comanche.

Fonte: GamingBolt