Dune Spice Wars torna a mostrarsi in alcune nuove immagini

Lo sviluppatore Shiro Games e il publisher Funcom hanno pubblicato una serie di nuovi screenshot per il loro prossimo gioco di strategia in tempo reale, Dune: Spice Wars.

Previsto per l'arrivo su PC entro la fine dell'anno, Dune: Spice Wars è basato sull'influente romanzo sci-fi omonimo di Frank Herbert. Naturalmente, questo famoso romanzo è stato successivamente adattato al cinema da David Lynch nel 1984 e Denis Villeneuve nel 2021.

In particolare, Dune: Spice Wars è pronto per essere un successore spirituale del successo di Westwood Studios del 1992, Dune II, che è ampiamente considerato il titolo originale per aiutare a rendere popolare il genere RTS come lo vediamo oggi.

Il gioco sarà un'esperienza RTS X4, il che significa che coinvolgerà un gameplay in cui dovrete "esplorare, espandere, sfruttare e sterminare nemici".

"Gioco di strategia in tempo reale con elementi X4 sviluppato dagli acclamati sviluppatori di Northgard. Ambientato nel pionieristico universo Dune di Frank Herbert, in questo gioco dovrai condurre la tua fazione con lo scopo di controllare e dominare l'ostile pianeta deserto di Arrakis", si legge nella descrizione ufficiale.

"Le spezie sono le risorse più preziose di tutto l'universo. Le spezie assicurano la continuazione della vita, espandono la coscienza e rendono possibili i viaggi interstellari. Crea la tua storia personale e gioca nei panni di una delle fazioni come House Atreides e House Harkonnen, e competi per il dominio su Dune e le spezie".

"Esplora il paesaggio, ma occhio ai vermi della sabbia! Rischi di perdere le tue truppe e i tuoi raccoglitori di spezie a causa di giganteschi vermi della sabbia che sbucano dalle dune e li fagocitano. Batti i tuoi avversari con intrighi politici, schiacciali nei combattimenti e indeboliscili con la tua rete di spie".

Fonte: Twinfinite.