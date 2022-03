Dungeon Siege la popolare serie di videogiochi entra a far parte del Metaverso attraverso The Sandbox

The Sandbox ha stretto una partnership con Square Enix per portare il franchise di Dungeon Siege nel suo metaverso mobile. La collaborazione consisterà in un Dungeon Siege Land nella proprietà virtuale di Square Enix in The Sandbox che consentirà ai giocatori di prendere parte a esperienze di gioco di ruolo interattive.

Inoltre, i personaggi e gli oggetti voxel di Dungeon Siege saranno disponibili per i creatori da incorporare nelle loro esperienze in The Sandbox. Le aziende hanno affermato che Dungeon Siege è "perfetto" per le funzionalità disponibili tramite The Sandbox, grazie alla sua popolarità con la comunità di modding dei giochi.

"Dungeon Siege è sempre stato un gioco che ispirato l'avventura e l'ingresso nel metaverso di The Sandbox per consentire ai giocatori di creare le proprie avventure personali apre un nuovo entusiasmante capitolo per il franchise", ha affermato Hideaki Uehara, dirigente dello sviluppo aziendale di Square Enix. "Non vediamo l'ora di vedere Dungeon Siege prendere vita in The Sandbox, alimentato dall'ispirazione dei fan dei giochi di ruolo".

"La categoria RPG è uno dei segmenti più dinamici e popolari di The Sandbox, rendendo l'IP di Dungeon Siege una soluzione perfetta per la nostra comunità", ha affermato Sebastien Borget, co-fondatore e COO di The Sandbox.

Fonte: Eurogamer