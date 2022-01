Dying Light 2 durerà 500? La storia principale 'solo' 20 e Techland fa chiarezza

Recentemente Techland ha confermato alcuni dettagli interessanti su tutto ciò che Dying Light 2 ci offrirà. Sembra che dai dettagli pubblicati in tutto questo tempo ci troviamo con un gioco molto più grande rispetto a quello del primo capitolo, a cominciare dalla sua durata.

Dying Light 2 sarebbe durato 500 ore, ed è evidente che questa cifra impressionante ha fatto rizzare i capelli ai giocatori, poiché quella durata richiede una dedizione incredibile al gioco. Ora però attraverso un follow-up, lo studio di sviluppo ha spiegato meglio che cosa intendevano con 500 ore, affermando che ci sono comunque più modi per portare a termine il gioco.

500 ore sono il tempo necessario per completare il gioco al 100%, ovvero completare tutte le missioni, completare tutti i finali ed esplorare tutte le aree della mappa. Un giocatore "normale" dovrebbe finire la storia, tentare la fortuna nelle sfide delle missioni secondarie ed esplorare gran parte della mappa in meno di 100 ore.

We wanted to clarify our recent communication about the amount of hours required to complete the game. Dying Light 2: Stay Human is designed for players with different gameplay styles and preferences to explore the world how they see fit.#DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8 — Dying Light (@DyingLightGame) January 10, 2022

Finire il gioco in modo standard quindi può richiedere circa 100 ore ed è molto probabile che se andiamo direttamente alle missioni principali e ad alcune missioni secondarie possiamo finirlo anche prima.

Fonte: Eurogamer