Dying Light 2 avrà aggiornamento next-gen gratis su PS5 e Smart Delivery su Xbox

Manca pochissimo all'arrivo di Dying Light 2: Stay Human, un sollievo per gli appassionati del primo capitolo viste tutte le difficoltà di sviluppo e posticipi. Sarà anche un sollievo per Techland, che farà una mossa davvero apprezzabile da tutti gli utenti.

Infatti Dying Light 2 renderà disponibile l'upgrade tecnico da PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a PlayStation 5 gratuito, oltre che ovviamente sulle console Xbox, che potranno contare anche sullo Smart Delivery. Novità anche sul cross-play multigiocatore co-op, che sarà disponibile al lancio solo su PC tra giocatori Steam ed Epic Games Store. Solo successivamente verrà allargato sulle console di nuova e precedente generazione.

Per quanto riguarda il co-op in senso stretto, sarà disponibile subito dopo la fine del prologo, con la possibilità di effettuare votazioni per determinare scelte nel gioco, ma eseguibili solo dall'host della partita. Dying Light 2: Stay Human arriverà il 4 febbraio su console attuali e precedenti, oltre che su PC.