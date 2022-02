Dying Light 2, annunciato il DLC gratuito Authority Pack in arrivo prossimamente

Il primo DLC Dying Light 2, l'Authority Pack, arriverà "presto", con altri due contenuti in arrivo in seguito per completare un nuovo set di equipaggiamento. Lo sviluppatore Techland rivela che il nuovo DLC Authority Pack "arriverà presto", ma sembra che dovremo tenere d'occhio altri due pacchetti DLC per acquisire le armi e le armature raffigurate nell'immagine di Twitter pubblicata assieme all'annuncio.

Questo è il primo di una lunghissima serie di DLC previsti per il sequel di Techland. All'inizio di quest'anno, lo sviluppatore ha promesso cinque anni di supporto post-lancio per Dying Light 2 e ha rivelato che il primo DLC che si sarebbe unito al gioco sarebbe stato "Ispirato a Factions". Questo nuovo outfit DLC sembra incentrato sul gruppo Peacekeepers del sequel.

A parte la nuova storia e il DLC Factions, però, abbiamo nuove sfide DLC che verranno lanciate il mese prossimo a marzo, ed eventi a tema attorno a mutazioni infette che inizieranno il mese successivo ad aprile. Mentre i pacchetti DLC incentrati sulla trama richiederanno un pagamento aggiuntivo, tutti i pacchetti DLC Sfide, infetti mutati e equipaggiamento Factions saranno completamente gratuiti per chiunque possieda Dying Light 2.

Our first free DLC for Dying Light 2 Stay Human is coming! The Authority pack consists of three parts that you'll be able to claim to collect the full set. Check https://t.co/FoeFgmABtt for more info! The first one's arriving soon, so stay tuned!https://t.co/pfswjVsp3U pic.twitter.com/sXG6FfYLBk — Dying Light (@DyingLightGame) February 13, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non c'è ancora una data di uscita per questo DLC ma secondo quanto riportato da Techland i giocatori non dovranno aspettare molto.

Fonte: PCGamer