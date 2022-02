Dying Light 2 tra zombie e parkour nasconde anche una bicicletta

Una bici segreta è stata scoperta in Dying Light 2.

La bici è stata trovata dall'utente Reddit Taki 7o7 attraverso un developer menu creato dal modder SERVPH e ha condiviso la sua scoperta online.

Un video ci mostra la bici in azione, il che suggerisce che il veicolo sembra essere stato tagliato piuttosto tardi durante lo sviluppo, poiché sembra essere stato completamente implementato, completo di una prospettiva "in stile GoPro" (via PC Gamer):

Nelle notizia correlate, abbiamo appreso che Dying Light 2: Stay Human è partito alla grande, avendo già accumulato 160.000 giocatori simultanei su Steam. Inoltre, ora sappiamo perché la versione Xbox Series S è ancorata ai 30 FPS.

Fonte: Eurogamer.net.