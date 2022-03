Dying Light 2 con i prossimi contenuti riceverà una modalità foto e New Game Plus

Alcune delle funzionalità più richieste dai fan saranno presto disponibili su Dying Light 2: Stay Human, inclusa la modalità New Game Plus e una modalità foto. Techland ha spiegato che i loro piani per il primo anno del gioco includono l'aggiunta di più contenuti alla tabella di marcia del DLC dell'anno 1.

Il New Game Plus, la modalità foto e livelli di difficoltà aggiuntivi sono tutte funzionalità che verranno "aggiunte in una forma o nell'altra al gioco" molto presto. Al momento, tutte le funzionalità sono "in lavorazione" e il lead game designer Tymon Smektala ha dichiarato in un'intervista di non voler "entrare nei dettagli". Sebbene non sia ancora stata stabilita una data di uscita, tutti i contenuti "saranno nelle mani dei giocatori entro i prossimi uno o tre mesi", quindi tra aprile e giugno.

Smektala ha anche affermato che il team avrebbe aggiunto ulteriori contenuti alla tabella di marcia. Il contenuto attualmente pianificato per il primo anno del gioco includerà sia il multiplayer online che il contenuto per giocatore singolo. Alcuni si concentreranno sulla narrativa del gioco, mentre altri si concentreranno su diversi aspetti del gameplay come il combattimento in mischia e il parkour.

Insomma, il futuro di Dying Light 2 si prospetta molto ricco di contenuti e i fan del gioco saranno sicuramente contenti.

Fonte: Eurogamer