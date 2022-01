Dying Light 2 avrà il cross-play al lancio? Techland rispode

Il lead game designer di Techland, Tymon Smektala, ha confermato che il cross-play di Dying Light 2 non sarà una funzione di lancio. Questo vale sia per il gioco cross-platform che per quello cross-gen. Lo ha rivelato durante l'ultima sessione di domande e risposte del gioco prima del lancio su Twitch.

Per chi non lo sapesse, la campagna di Dying Light 2 può essere completata in modalità cooperativa con un massimo di quattro giocatori. Tutti e quattro i giocatori devono trovarsi sulla stessa piattaforma e sarà anche possibile trovare altri giocatori online al di fuori della vostra lista di amici con cui giocare.

Quando a Smektala è stato chiesto di confermare se Dying Light 2 avrà la modalità cross-play, ha dichiarato: "No, non in questo momento. Non sarà disponibile". Tuttavia, quando gli è stato chiesto del gioco cross-gen play, ha risposto in modo leggermente diverso. "Questo non sarà possibile al lancio del gioco, ma stiamo lavorando per renderlo possibile dopo il lancio", ha affermato.

Dalle sue risposte, sembra che il cross-play di Dying Light 2 potrebbe non succedere oppure se fosse possibile sarebbe programmato più in là. D'altra parte, si sta lavorando attivamente al supporto cross-gen play, quindi i giocatori saranno in grado di giocare con gli amici sia su PS4/PS5 che su Xbox One/Xbox Series X/S.

Vi ricordiamo che Dying Light 2 sarà disponibile a partire dal 4 febbraio.

Fonte: PSU