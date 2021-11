Dying Light 2 è open world ma pesa 'pochissimo', le dimensioni su PS5 sono sorprendenti

Mancano ancora pochi mesi all'uscita di Dying Light 2 Stay Human, rinviato al 4 febbraio dopo un'iniziale data di rilascio che avrebbe causato problemi con le tempistiche agli sviluppatori, ma grazie all'account Twitter Playstation Game Size possiamo sapere quanto peserà la versione finale del gioco.

Appena 22GB di spazio libero saranno richiesti sull'SSD delle Playstation 5. Si tratta di una dimensione molto contenuta, benché non si stia prendendo in considerazione la patch del Day One (le cui dimensioni sono sconosciute, come le dimensioni su Playstation 4), soprattutto sapendo che l'open world di Dying Light 2 sarà comunque uno spazio molto ampio e molto verticale.

? Dying Light 2: Stay Human (PS5)



?? Download Size : 21.099 GB (Without Day One Patch)



? Pre-Load : February 2

? Launch : February 4



? #PS5 #DyingLight2

? @DyingLightGame pic.twitter.com/hhWDUeROQt — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 26, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sembra che TechLand abbia ottimizzato molto bene le risorse di Dying Light 2, e con tutta probabilità possiamo aspettarci una dimensione simile anche su Xbox Series X. Naturalmente ci auguriamo tutti che la patch del Day One non vada ad impattare eccessivamente sulle dimensioni del gioco, ma in ogni caso è bello sapere che, in un mondo di open world massivi che arrivano ai 100 GB e a volte li superano anche, Dying Light 2 ci andrà piano con i nostri spazi di archiviazione.

Il titolo a base di zombie e parkour sarà disponibile in preload dal 2 febbraio. Nel frattempo, ricordiamo che nel prossimo Dying2Know, il 2 dicembre alle 21.00, verrà mostrato altro gameplay ufficiale.

Fonte: GameRant