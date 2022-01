Dying Light 2 è già sulla lista dei desideri di più di 3 milioni di utenti su Steam!

Nonostante un viaggio parecchio travagliato, Techland sta arrivando al traguardo, segnato in rosso sul calendario. Il 4 febbraio infatti, Dying Light 2: Stay Human arriverà finalmente tra noi, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch via cloud e PC.

Proprio su PC, il sequel di Dying Light sembra avere avuto un successo strepitoso, risultato all'interno della lista dei desideri di almeno tre milioni di giocatori su Steam, un numero impressionante se consideriamo i problemi di sviluppo e i vari rinvii del titolo. Sembra essersi venduto molto bene dunque, talmente bene da scalzare Elden Ring nella lista tra i più venduti sullo store Valve.

Over 3 000 000 of you have added Dying Light 2 Stay Human to your wishlists on Steam! Thank you so much, each and every one of you. See you in The City on February 4th! pic.twitter.com/cZLeqz0e0K — Techland (@TechlandGames) January 18, 2022

Questo ovviamente non si traduce in tre milioni di copie vendute, ma è indice dell'apprezzamento e interessamento dell'opera, aumentandone comunque la visibilità. Dying Light 2: Stay Human dovrebbe avere contenuti per altri cinque anni dopo la sua uscita, sperando rimanga sulla cresta dell'onda per tutto quel tempo.

