Dying Light 2 riceverà ancora più correzioni nei prossimi giorni, parola di Techland

Dying Light 2 riceverà una serie di nuove correzioni nei prossimi giorni, secondo lo sviluppatore Techland. La notizia arriva tramite un tweet dell'account ufficiale di Dying Light. L'account informa gli utenti che, sebbene gli aggiornamenti rapidi siano già stati distribuiti per il sequel di zombie horror negli ultimi giorni, possiamo aspettarci ancora più correzioni e miglioramenti prossimamente.

Quali sono queste correzioni in questo momento, nessuno lo sa. Tuttavia, l'account Twitter di Dying Light approfondisce i dettagli per potenziali miglioramenti e correzioni imminenti in altri tweet, rivelando, ad esempio, che vari bug di crash del gioco sono pronti per essere corretti sul lato PC e problemi con la stabilità della connessione per il multiplayer cooperativo è pronto per essere risolto per i giocatori PlayStation.

Pertanto, secondo quanto riportato, possiamo aspettarci due nuovi hotfix, uno per le piattaforme PlayStation e uno per quelle Xbox che potrebbero arrivare proprio questa settimana. Già al day-one il gioco ha ricevuto una corposa patch che ha corretto oltre 1.000 bug.

PC gamers (Steam and EGS) - we'll keep on providing you with the regular fixes. Here is the list of things in our pipeline: pic.twitter.com/hFOfL1BOxI — Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022

PS gamers - we will be submitting a new Hotfix by the middle of next week at the latest. pic.twitter.com/Iq2pLxqf4h — Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022

XBOX gamers - we will be submitting a new Hotfix by the middle of next week at the latest. pic.twitter.com/Nv3pyifKrx — Dying Light (@DyingLightGame) February 6, 2022

Nelle notizie correlate, il mancato doppiaggio italiano di Dying Light 2 ha portato i giocatori a fare review bombing su Metacritic.

Fonte: Eurogamer