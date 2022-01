Dying Light 2 non sarà solo parkour e zombie! La sceneggiatura avrà oltre 350.000 parole, come Anna Karenina

Mancano pochissimi giorni prima di poter mettere le mani su Dying Light 2, il nuovo capitolo della saga sviluppato da Techland che ci riporterà nel suo mondo post-apocalittico in un gioco che, sebbene continuerà ad essere aggiornato negli anni successivi, avrà una durata di tutto rispetto se si deciderà di portare a termine tutto ciò che il gioco offre: 500 ore.

Ma mastodontico non è solo il gioco, anche la sceneggiatura: attraverso un post su Twitter Techland afferma che il gioco offrirà oltre 350.000 parole con 40.000 linee di dialogo. Per fare un confronto, il team afferma che è simile ad Anna Karenina, uno dei romanzi più noti dello scrittore russo Lev Tolstoj, con più di 1.000 pagine all'interno.

Va chiarito inoltre che la sceneggiatura stessa seguirà percorsi diversi a seconda delle diverse decisioni che prenderanno i giocatori, motivo per cui si capisce perché la dimensione è così grande.

To put these numbers into perspective: "Anna Karenina" also has 350,000 words. — Dying Light (@DyingLightGame) January 19, 2022

Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile dal 4 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.