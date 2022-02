Dying Light 2 su PC riceve un aggiornamento che corregge il fastidioso bug della morte infinita

Dying Light 2 ha visto un numero enorme di giocatori sin dal suo lancio e, sebbene per lo più di successo, ci sono, purtroppo, molti bug da appianare con uno, in particolare, che causa gravi problemi. Il bug del ciclo infinito della morte è uno di questi, che porta i giocatori ad un vero e proprio loop infinito di morte e respawn, incapaci così di andare avanti nel gioco.

Ora il bug è stato corretto e attraverso un tweet, Techland ha aggiunto anche un altro paio di modifiche per i giocatori. Oltre alla correzione del problema suddetto, il team ha aggiunto anche il salvataggio di backup che consente ai giocatori di riportare i progressi del gioco e il loro inventario al punto di salvataggio sicuro.

Non solo, ma è stato aggiunto anche un fix per quanto riguarda lo schema di alcuni comandi: ora infatti i giocatori possono modificare i tasti per un maggior controllo nel gioco.

Survivors!

The newest patch for PC is live. See the changes below: pic.twitter.com/e6YWTcSAtm — Dying Light (@DyingLightGame) February 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per ora la patch è disponibile solo su PC, ma su console arriverà tra non molto.

Fonte: VGC