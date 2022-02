Dying Light 2 fa pienone nel primo weekend: già vendute oltre tre milioni di copie

Doppiaggio italiano o meno, che ha fatto scaturire un caso dapprima nazionale e poi mondiale con la vicenda del review bombing ad opera degli utenti italiani con conseguente presa in giro di altri utenti che in taluni casi si abbassavano anche a insulti razzisti, Dying Light 2 ha registrato un ottimo numero di giocatori nel suo primo weekend di vita: tre milioni.

È lecito pensare che nell'ultima settimana questo numero sia cresciuto ulteriormente: secondo il database di SteamSpy, la quantità di copie vendute sul solo Steam è di almeno un milione (non potendo contare su numeri precisi, dal momento che SteamSpy segna che il numero è compreso fra 1 e 2 milioni), quindi probabilmente su console i numeri saranno aumentati ancora di più.

Thank you to the 3 million unique players who experienced Dying Light 2 Stay Human during the first weekend of the game launch ??#StayHuman #DyingLight2 pic.twitter.com/s5EZgacrYj — Techland (@TechlandGames) February 11, 2022

Di certo l'aiuto che hanno dato le patch è stato e continuerà ad essere di importanza cruciale, ed ha aiutato non poco i giocatori che lo stanno giocando prima del suo decimo giorno di vita - anche se non proprio tutti, in quanto in pochi casi c'è ancora il bug della "morte infinita", come fanno notare le stesse risposte al post di Techland su Twitter.

Dunque Dying Light 2 sta andando incontro a un grande successo commerciale. Se siete curiosi di saperne di più troverete in calce la videorecensione, a cura di Gianluca Musso.

Fonte: Twitter, DSOG