Dying Light 2 per PS5 pesa la metà della versione PS4

Una delle uscite più importanti di questo inizio 2022 è quella di Dying Light 2 Stay Human di Techland, che a brevissimo approderà su PC e console.

In vista del lancio, l'account Twitter PlayStation Game Size, ha svelato il peso delle versioni PS5 e PS4 del gioco ed è emerso che la versione old gen peserà il doppio rispetto a quella next-gen.

Più nello specifico, l'utente MaxHolton97 ha pubblicato una foto con i download su PS4 e PS5. Sulla console next-gen, sono richiesti 25.419 GB, mentre su PlayStation 4 avrete bisogno di 50 .967 GB. Inoltre, su PS5, si potrà avviare Dying Light 2 dopo aver scaricato 21.782 GB.

Insomma, la versione PS5 pesa la metà di quella PS4. Probabilmente, il peso inferiore è dovuto alle migliori capacità nella compressione dei dati di PS5 rispetto a PS4.

Fonte: Twitter.