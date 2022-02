Dying Light 2 senza doppiaggio in italiano e su Metacritic parte il review bombing dei giocatori nostrani

Alla fine dello scorso mese, abbiamo scoperto che Dying Light 2 ha il doppiaggio in dieci lingue ma non in italiano e questo non è andato a genio a una parte dei giocatori nostrani.

In risposta i fan italiani di Dying Light 2 hanno fatto partire il review bombing su Metacritic, scagliandosi contro la decisione di Techland.

"Per favore ditemi come potete ignorare uno dei paesi più importanti al mondo, l'Italia, con la letteratura antica e rinomata, la poesia, l'arte, la storia, la moda, le automobili, i vini, il sole, il mare, i bellissimi paesaggi mozzafiato? Vergognati Techland", afferma un utente.

"L'assenza della lingua italiana e l'inclusione di tutte le altre lingue nel gioco è una grave offesa alla cultura e alle persone italiane", aggiunge un altro utente.

"Cancro Denuvo + audio italiano mancante + bug + nessuna ottimizzazione = vera spazzatura" è il commento di un ulteriore utente molto poco contento della scelta di Techland.

Insomma, sembra proprio che una parte dei giocatori italiani sia decisamente delusa per la mancanza del doppiaggio nella nostra lingua.

E voi che ne pensate?

Fonte: Reddit.