Dying Light 2 Stay Human svela abilità e skill tree in un nuovo interessante video

Se siete in attesa di Dying Light 2 Stay Human, ci sono buone notizie per voi dato che potete iniziare a pianificare dove posizionare i vostri punti esperienza già da ora. E' stata infatti pubblicata un'anteprima degli alberi delle abilità del sequel e sembrano pieni di opzioni per sopravvivere all'apocalisse zombie.

Il video Skill Trees Reveal dello sviluppatore Techland è molto semplice; è un'anteprima senza fronzoli di alcune delle abilità del gioco. Ci sono due alberi in Stay Human, incentrati sul combattimento e sul parkour. Per il combattimento, possiamo dare un'occhiata ad abilità come Block Charge, che consente di caricare da una posizione di blocco per buttare a terra un nemico. Perfect Parry, invece, fa barcollare un nemico se si para il suo attacco all'ultimo momento, e Ground Pound è un "potente" attacco a mezz'aria.

Per quanto riguarda il parkour, la prima abilità mostrata è Far Jump. Come suggerisce il nome, questa consente di saltare da "qualsiasi ostacolo" per saltare ulteriormente in aria. Bash consente di caricare attraverso nemici e ostacoli senza perdere slancio e Tic Tac funge da corsa sul muro, portandovi su superfici orizzontali. Questa anteprima ci fornisce un'idea abbastanza chiara di come sarà Dying Light 2 in azione.

Dying Light 2 Stay Human arriverà all'inizio del prossimo mese, con una data di uscita fissata al 4 febbraio. Il titolo sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch tramite cloud.

Fonte: Gamepur.