Dying Light 2 stupisce per la cura! Colpire le superfici metalliche con le armi confonde gli zombie

Dying Light 2: Stay Human di Techland avrà un design audio ambientale migliorato. Alcuni di questi miglioramenti unici sono stati ora rivelati.

Parlando con la rivista Edge, il lead game designer Tymon Smektala ha sottolineato che l'originale Dying Light non è riuscito a utilizzare correttamente il ciclo giorno/notte. I giocatori raramente si avventuravano fuori la notte perché c'erano pochi o nessun incentivo per navigare tra gli infetti una volta che il sole tramontava. Dying Light 2 è quindi un'opportunità per Techland di esplorare completamente i progetti di gioco e le idee che sono state lasciate fuori dal gioco originale.

Smektala ha notato che questa volta i giocatori avranno meno paura della notte, grazie a un miglior design delle missioni. Inoltre, ci saranno molti più strumenti da utilizzare contro gli infetti come razzi e una torcia UV.

Più interessante, tuttavia, è l'uso di un sistema di rumore ambientale avanzato in Dying Light 2: Stay Human con cui i giocatori possono "confondere gli infetti colpendo superfici metalliche con armi" come mazze da baseball, piedi di porco o qualsiasi altra arma da mischia.

Smektala ha affermato che Techland si è "concentrato maggiormente sull'elemento stealth, sia dalla logica dal lato dell'IA che da ciò che il giocatore può fare, fino all'interfaccia utente". Il design audio ambientale migliorato offrirà quindi ai giocatori modi unici per affrontare gli infetti.

Più di recente, il senior sound designer Wojciech Siadak ha anticipato che il livello di immersione audio cambierà le regole del gioco su PlayStation 5 grazie al suo nuovo Tempest 3D AudioTech Engine.

"Stiamo osservando e testando queste tecnologie [Tempest 3D AudioTech], ma questi piani sono per le fasi successive della produzione", ha affermato Siadak. "Quindi non posso svelarti alcun dettaglio per ora."

Dying Light 2: Stay Human è stato rinviato di circa un paio di mesi per dare a Techland più tempo per lo sviluppo. Il sequel uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC il 4 febbraio 2022.

Fonte: Segmentnext.