Dying Light 2 Stay Human è finalmente disponibile!

Dying Light 2 Stay Human è disponibile da oggi su PC (Steam, EGS), PS4/PS5, Xbox One e Xbox series X/S. Dopo 7 anni di produzione, Techland ha rilasciato la sua ultima, grande produzione incentrata sulle meccaniche del parkour e del combattimento, ricca di attività da svolgere in un open world pieno di scelte da compiere e con un sistema di alternanza giorno/notte capace di conseguenze importanti sul gameplay.

Abbiamo parlato del gioco nella nostra recensione di Dying Light 2 e nella videorecensione che potete trovare poco più sotto mentre qui di seguito trovate il comunicato ufficiale di Techland:

In Dying Light 2 Stay Human i giocatori potranno plasmare il futuro di The City grazie alle le loro azioni e osservare come essa cambia. Determinate i rapporti di forza attraverso le vostre scelte in un conflitto sempre maggiore e forgiate la vostra esperienza personalizzata. Il gioco vi permetterà, inoltre, di essere creativi e brutali durante i combattimenti. Per sopravvivere dovrete affidarvi alle vostre abilità di parkour e combattimento, supportati da oltre duecento armi, tutte da provare, più di venti mods e numerose power moves. E quelli che cercano l'equipaggiamento migliore dovrebbero aspettare la notte, per potersi avventurare negli oscuri nascondigli degli Infetti. La luce del sole li tiene alla larga, ma col calare della notte i mostri iniziano la caccia, lasciando le loro tane libere di essere esplorate.

Questo gioco è progettato per donarvi un'esperienza ricca e coinvolgente in modalità giocatore singolo, ma supporta anche la modalità cooperativa per 4 persone che vi permetterà di procedere nella storia e addirittura finire il gioco insieme ai vostri amici. In base alle scelte effettuate dall'host del gioco, potrete dare una nuova forma al mondo di Dying Light 2 Stay Human.

Quello che dovreste sapere su Dying Light 2 Stay Human è che riguardo alla meccanica principale del gioco, il parkour, Techland è stata assistita dal padre del parkour, David Belle, che non solo è uno dei personaggi principali del gioco, Hakon, ma ha anche aiutato Techland a creare mosse di parkour dall'aspetto realistico.

Ma David Belle non è l'unica stella, qui! Anche Rosario Dawson, stella del cinema americana, conosciuta anche come Ahsoka-Tano nella serie Star Wars, interpreta uno dei personaggi principali: la ribelle e indipendente Lawan. Al protagonista Aiden Caldwell ha prestato la sua voce Jonah Scott, influencer, streamer e celebre doppiatore di giochi e serie anime.