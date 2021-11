Dying Light 2 Stay Human è entrato in fase Gold e finalmente niente più rinvii

Il prossimo gioco pubblicato e sviluppato da Techland, Dying Light 2: Stay Human ha raggiunto oggi lo status Gold. L'informazione è stata data dai social network. Techland è stata in grado di annunciare un'altra pietra miliare della produzione per il suo prossimo gioco open world. Dying Light 2 Stay Human è entrato in questa fase e ciò significa che il gioco è ora pronto per il rilascio e la produzione può ora iniziare in modo che possa essere sugli scaffali in tempo per il 4 febbraio 2022.

"Siamo molto eccitati e ora sentiamo che sta succedendo davvero! Dopo tanti anni di duro lavoro, siamo entusiasti e orgogliosi di rilasciare Dying Light 2 Stay Human" ha dichiarato il lead game designer Tymon Smektala.

Smektala poi continua: "Questo è tutto. E' l'ultimo e decisivo momento per noi. Il gioco è pronto per essere realizzato, ma noi non molliamo. Il fatto che il gioco sia pronto e che siamo entrati in fase gold due mesi prima del lancio è un ottimo segno, ma non significa che il nostro lavoro finisca qui. Ci sono ancora alcuni miglioramenti e modifiche da aggiungere e feedback della community da implementare, ma le basi sono state gettate e sono pronte per essere giocate. Sono molto orgoglioso di tutta la squadra!".

Dying Light 2: Stray Human uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il suo lancio è programmato per il 4 febbraio 2022.

Fonte: Gematsu