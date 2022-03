Dying Light 2 Stay Human aggiunge una nuova sfida Parkour

L'open world di Dying Light 2 Stay Human è enorme e pieno di cose da fare. Di certo non si può dire che manchino i contenuti nel gioco di Techland, ma se state ancora cercando qualcosa di nuovo da provare, lo sviluppatore ha delle soprese per i fan.

Techland ha aggiunto una nuova sfida di parkour in Dying Light 2. I giocatori possono trovarla nel distretto di Garrison di Central Loop e offre un percorso a ostacoli a tempo incentrato sul parkour.

È interessante notare che Techland afferma che altre nuove sfide di parkour "arriveranno molto presto".

Nell'ultimo mese, Techland ha anche lanciato un paio di pacchetti DLC per il gioco, oltre a diverse patch e aggiornamenti, il più recente dei quali ha abilitato una modalità a 60 FPS su Xbox Series S. Di recente, Techland ha anche affermato che dovrebbe aggiungere una modalità New Game+.

The Flying Scorpion Challenge ? now playable in the Garrison district of the Central Loop! Perfect your skills in time for the new parkour challenges coming very soon! #stayhuman #DyingLight2 pic.twitter.com/7QgfhFg7Fa — Dying Light (@DyingLightGame) March 14, 2022

Dying Light 2 Stay Human è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC e sarà lanciato su Nintendo Switch su cloud entro la fine dell'anno.

