Dying Light 2 Stay Human e le strutture abbandonate protagoniste del nuovo episodio 'Dying 2 Know'

Arrivano nuove informazioni su Dying Light 2 Stay Human grazie al quarto episodio di Dying 2 Know, una serie di video dedicati proprio al mondo di gioco. In questo nuovo episodio i giocatori scopriranno cosa sono le strutture abbandonate e qual è la loro funzione in Dying Light 2.

Il video mostra ancora una volta le ultime informazioni sul mondo di Dying Light 2, questa volta chiedendo a Tymon Smektała, Lead Game Designer in persona. Durante questo episodio, imparerete come il giocatore può influenzare il mondo attraverso il sistema City Alignment, dove le strutture abbandonate sono uno degli elementi principali.

Grazie alle loro scelte, i giocatori saranno in grado di cambiare la forma del mondo che li circonda, cambiare edifici abbandonati e devastati in luoghi preziosi non solo per il personaggio principale ma anche per l'intera comunità che vive in The City.

Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 4 febbraio 2022.