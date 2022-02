Dying Light 2 Stay Human: scelte e conseguenze evidenziate nel nuovo trailer

Dopo che gli sviluppatori responsabili di Techland ci hanno regalato una serie di trailer per Dying Light 2 Stay human, ora ne è disponibile uno nuovo. Le menti creative di Techland in questo nuovo video ci mostrano la possibilità di influenzare la storia e il mondo di gioco con le proprie decisioni e le conseguenze che ne derivano.

Nel mondo di Dying Light 2, sono passati 15 anni da quando l'umanità ha perso la battaglia contro il virus mortale. L'ultimo insediamento umano si trova nel mezzo di un mondo spietato e infetto, riportato in un'era medievale moderna. Di giorno i banditi vagano per le strade, mentre di notte gli infetti lasciano i loro nascondigli per cercare cibo e quindi persone.

Voi assumerete il ruolo di Aiden Caldwell, un sopravvissuto infetto la cui agilità, abilità di combattimento ed esperienza lo hanno reso un membro prezioso della società. "Puoi fare cose che nessun altro può e andare in posti che nessun altro oserebbe. Con le tue abilità uniche, sei in grado di portare il cambiamento in questa metropoli in decadenza. Il destino della città è nelle tue mani" si legge nella descrizione.

Vi ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile il 4 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

