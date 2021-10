Dying Light 2 Stay Human avrà ogni singola abilità capace di cambiare radicalmente il gioco

C'è molta curiosità negli appassionati del genere degli FPS rispetto a Dying Light 2 Stay Human, nuova opera di Techland prevista per l'uscita il 4 febbraio 2022, con un paio di mesetti di ritardo rispetto alla data originale. Come verrà utilizzato questo tempo in più a disposizione? Ce lo racconta Tymon Smektala, lead designer del gioco.

"Stiamo controllando per bene tutto, nel gioco. Dying Light 2 è pieno di sistemi complessi che si intersecano, creati da centinaia di persone. A un certo punto della produzione tutto si combina e comincia a funzionare all'unisono, ma si scoprono anche casi limite in cui magari non accade e vuoi sistemare la cosa. Di solito sono fix piuttosto semplici, ma vuoi essere sicuro di testare e venire a capo del maggior numero possibile. Questi due mesi extra saranno spesi esattamente su questo. E magari a inserire uno o due easter egg...

Un altro punto su cui Smektala tiene a fare una precisazione è quello relativo alle abilità: rammenta quanto sia difficile rendere bene la curva di difficoltà in prospettiva con le abilità del personaggio e il loro utilizzo. "Nel gioco originale alcune skill erano solo riempitive, piccole varianti. In Dying Light 2, ogni skill cambia tutto. quasi ognuna ti dona una abilità tutta nuova, da provare istantaneamente sui nemici."

Il gioco uscirà, come detto, il 4 di febbraio, per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch (anche se quest'ultima versione sarà giocabile solo in Cloud). Nel video in calce, vi mostriamo una nuovissima featurette dedicata alla colonna sonora.

Fonte: EDGE via Gamingbolt