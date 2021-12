Dying Light 2 Stay Human protagonista ai The Game Awards 2021 con un nuovo cinematic trailer

Dying Light 2 Stay Human di Techland è entrato in fase gold prima della sua uscita prevista per febbraio 2022 ed è stato pubblicato ora un nuovo cinematic trailer.

Invece che sul protagonista Aiden Caldwell, il trailer si concentra sui conflitti che risuonano in tutta La Città e su quanto possa essere difficile rimanere umani.

Sebbene sia puramente cinematografico, il trailer rappresenta il modo in cui le proprie scelte possono influenzare la narrazione. I giocatori potrebbero collaborare con il personaggio principale Lawan (interpretato da Rosario Dawson) e aiutare un insediamento a prosperare proteggendolo dai banditi. Tuttavia, in base alle proprie azioni, potrebbe facilmente diventare una forza antagonista con cui Aiden dovrà combattere.

Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio 2022 su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Sebbene sia principalmente un titolo per giocatore singolo, la modalità cooperativa sarà supportata con aggiornamenti futuri che potrebbero aggiungere classi per i personaggi.

Fonte: Gamingbolt.