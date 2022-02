Dying Light 2 Stay Human su Xbox Series S gira a soli 30 FPS? Il problema sarebbe la GPU

Perché Dying Light 2 Stay Human su Xbox Series S gira a soli 30 FPS? Una risposta ce la fornisce Tymon Smektala, il lead designer di Techland.

Stando a quanto condiviso dalla sviluppatore su Twitter, la versione Series S di Dying Light 2 sarebbe ancorata ai 30 FPS a causa della GPU, che non sarebbe in grado di eseguire il titolo a un frame-rate più elevato.

"Per prima cosa stiamo risolvendo i problemi della co-op, l'alto numero di giocatori ha portato al crash dei server Sony/Microsoft/Epic. Il motion sickness verrà affrontato nella prima patch in arrivo. Fov + motion blur verranno presi in considerazione per la prossima. Verranno presi in considerazione i 30fps su Series S, ma la GPU della console ci sta bloccando".

We?re fixing the coop issues first, the demand broke Sony/Microsoft/Epic sewers. Motion sickness will be addressed in the first upcoming patch. Fov + motion blur will be considered for the next. 30fps on Series S will be looked at, but the consoles GPU is holding us back. — Tymon Smekta?a (@smektalaTM) February 5, 2022

In realtà, Techland non ha spiegato nel dettaglio il problema, ma molto probabilmente Series S non ha una GPU performante come quelle di Series X o PS5, e questo impedisce un frame-rate più elevato (con gli stessi dettagli grafici).

Per chi fosse interessato, è disponibile l'analisi tecnica di Dying Light 2 Stay Human ad opera di Digital Foundry.

Fonte: Twitter.