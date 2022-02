Dying Light 2 inizia alla grande su Steam! Più di 220.000 giocatori attivi, il quadruplo del picco del primo gioco

Dying Light 2: Stay Human è disponibile da oggi e ha avuto un lancio brillante, con numeri iniziali su Steam che hanno superato i 220.000 giocatori simultanei. Le ultime cifre mostrano che c'è sicuramente entusiasmo per questo mix di zombie e parkour sviluppato da Techland.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il numero di giocatori, secondo le stime di SteamDB, ammonta a 221.283. Ciò supera di gran lunga il picco di tutti i tempi del primo Dying Light, superando tra l'altro anche Resident Evil Village di Capcom. Queste cifre sono un'ottima notizia per Techland e suggeriscono che non tutti erano scoraggiati dall'idea che Dying Light 2 avrebbe richiesto ai giocatori oltre 500 ore per essere completato al 100%.

Prima dell'uscita del gioco, Techland ha condiviso moltissimi dettagli su questo gioco, arrivando addirittura a vantare che Dying Light 2 aveva 350.000 parole, le stesse di Anna Karenina di Tolstoj.

Vi ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 e se ancora non lo avete fatto, a questo link potete trovare la nostra recensione.