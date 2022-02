Dying Light 2 domina su Steam: il gioco occupa sei posizioni nella top 10

A quanto pare, Dying Light 2 Stay Human è stato parecchio apprezzato dagli utenti Steam.

Il gioco targato Techland figura nella top 10 dei più venduti su Steam ben sei volte. Se vi state chiedendo come sia possibile, l'analista Benji Sales ha la risposta.

Stando alla spiegazione dell'analista, Steam calcola ogni singola versione dei giochi, i pre-order e le copie vendute. Dying Light 2 figura nella top 10 nelle edizioni Standard, Deluxe e Ultimate e con i loro pre-order.

Occupando 6 posizioni su 10, Dying Light 2 ha spinto fuori dalla classifica titoli del calibro di God of War e Monster Hunter Rise.

Basically here is what happened



Steam counts every sku separate (Regular, Deluxe, and Ultimate) they also count pre-orders as a separate sku as well



So Basically all 3 versions charted at launch AND all 3 versions pre-orders made Top 10



It sold a HUGE AMOUNT lmao — Benji-Sales (@BenjiSales) February 6, 2022

Nelle notizie correlate, abbiamo scoperto che i giocatori italiani non hanno preso bene la mancanza del doppiaggio nella nostra lingua e hanno scatenato il review bombing su Metacritic.

