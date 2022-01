Dying Light 2 si mostra su vecchia generazione in scene di gameplay estese su PS4 e Xbox One

Manca meno di una settimana all'uscita ufficiale di Dying Light 2, e mentre è sorta una preoccupazione "locale" per via dell'assenza del doppiaggio in lingua italiana, Techland ci ha tenuto a mostrare il gameplay del gioco sulle versioni old gen, rassicurando tutti coloro i quali fossero preoccupati per via della natura cross-gen del titolo.

Il video di gameplay mostra porzioni di gioco delle versioni PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X: si tratta prevalentemente di sezioni di combattimento e parkour, ma non mancano scorci di cutscene e inquadrature che mirano a mostrare gli effetti particellari e l'illuminazione in vari ambienti.

Poco dopo la metà del filmato, vengono mostrate due sezioni estese e senza tagli di una corsa per tetti su entrambe le versioni base delle console old-gen: scene molto rapide con vari elementi a schermo che però mantengono molto bene i 30fps.

Non sembrano esserci cali di framerate, dunque pare che le build per le console di vecchia generazione saranno molto stabili fin dal lancio, ma l'ultima parola, come sempre, spetta a Digital Foundry.

Fonte: Windows Central