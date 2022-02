Dying Light 2 in un video che mostra un downgrade rispetto alla visione originale di Techland

Techland ha appena lanciato Dying Light 2 su PC e console, e anche se il gioco ha un bell'aspetto con il Ray Tracing, sembra proprio sia stato "downgradato" dalla sua visione originale.

L'utente YouTube Nick930 ha condiviso un video in cui confronta le versioni E3 2018 e 2019 del gioco con la sua versione PC attualmente in commercio. Per questo video Nick930 ha utilizzato tutti gli effetti Ray Tracing presenti su PC.

Come potete vedere, nella versione retail, la città di Dying Light 2 è meno densa e ha edifici più semplici. Inoltre, anche l'illuminazione era migliore nelle prime build dell'E3. Non solo, ma il gioco ora ha un aspetto più "saturato" e meno realistico.

La cosa interessante è che il gioco finale presenta la missione che Techland ha mostrato all'E3 2019. Confrontando questa missione, possiamo facilmente notare i tagli che Techland ha effettuato durante la produzione del gioco. Noterete facilmente la grafica downgradata della versione finale.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che i giocatori italiani di Dying Light 2 non sono stati per niente felici della mancanza del doppiaggio nella nostra lingua e hanno dato il via al review bombing su Metacritic.

Fonte: DSOGaming.