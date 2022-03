Dying Light arriva l'aggiornamento tecnico per PlayStation 5

Techland ha appena rilasciato una notizia importante per il suo Dying Light: il primo capitolo del franchise riceverà un update tecnico per PlayStation 5 ma a sorpresa, anche per PlayStation 4. Dunque, niente port nativo come preventivato ma solo una "semplice" patch.

Saranno disponibili tre opzioni su PS5: prestazioni per i 60 fotogrammi al secondo a 1080p; bilanciata per i 60fps a 1440p; Qualità per il 4k ma a 30fps. viene migliorato anche il FOV, mentre il limite di 30 fps su PlayStation 4 Pro è stato stabilizzato, evitando dunque cali burrascosi. Continua il supporto del prima capitolo della serie, nonostante il fresco arrivo di Dying Light 2

L'upgrade su PlayStation 5 è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di una copia PlayStation 4 mentre, successivamente, arriveranno aggiornamenti anche per le console Xbox, One e Series X|S. Ulteriori novità arriveranno anche per Dying Light 2: Stay Human, promesse da Techland.

Fonte: pushsquare.com