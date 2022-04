E3 2022 è stato ufficialmente cancellato

L'E3 2022 è stato cancellato e non si terrà nemmeno in forma digitale.

L'E3 non ha mai annunciato specificamente una conferenza digitale quest'anno. L'ESA aveva inizialmente annunciato che l'evento non si sarebbe tenuto di persona a gennaio e settimane dopo, l'insider Jeff Grubb, disse che molto probabilmente non sarebbe tornato nemmeno in forma digitale. Ora abbiamo la conferma.

Ciò non significa che questa estate non avremo annunci o eventi, perché il Summer Game Fest di Geoff Keighley rimane in programma.

L'ESA ha fornito una dichiarazione ufficiale a IGN:

"Dedicheremo tutte le nostre energie e risorse per offrire un'esperienza E3 fisica e digitale rivitalizzata la prossima estate".

"Che sia goduto dal vivo o dai vostri dispositivi preferiti, la vetrina del 2023 riunirà la community, i media e l'industria in un formato e un'esperienza interattiva completamente nuovi. Non vediamo l'ora di presentare l'E3 ai fan di tutto il mondo dal vivo da Los Angeles nel 2023".

Fonte: Nintendolife.