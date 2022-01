E3 2022 niente evento in presenza! Solo online a causa del COVID-19 e della variante Omicron

L'Entertainment Software Association sta spostando l'Electronic Entertainment Expo in un evento solo online per le preoccupazioni legate alla pandemia di COVID-19.

"A causa dei continui rischi per la salute che circondano il COVID-19 e del suo potenziale impatto sulla sicurezza di espositori e partecipanti, l'E3 non si terrà di persona nel 2022", ha affermato l'ESA in una nota. "Rimaniamo incredibilmente entusiasti per il futuro dell'E3 e non vediamo l'ora di annunciare presto maggiori dettagli".

Ciò significa che lo show si svolgerà probabilmente online questa estate per il secondo anno consecutivo, poiché le preoccupazioni relative al COVID-19 hanno spinto l'evento di giugno 2021 solo online e hanno completamente "distrutto" l'evento del 2020. l'ESA si è detta "entusiasta delle possibilità di un evento online".

L'ESA è evidentemente cauta a causa dell'enorme esplosione di contagi da coronavirus provocata dalla variante Omicron. La fiera tecnologica CES 2022 ha ricevuto molte critiche per aver portato avanti il ​​suo evento di persona nonostante i rischi di poter essere un evento "super diffusore" del virus.

Nel frattempo, la Game Developers Conference è prevista dal 21 al 25 marzo come evento di persona.

Fonte: Venturebeat.