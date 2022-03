E3 2022 si farà ma in formato digitale secondo un recente rumor

Sebbene l'evento fisico di quest'anno per l'Electronic Entertainment Expo sia stato cancellato, una versione digitale sembra ancora tra i piani. Secondo l'insider Tom Henderson, l'Entertainment Software Ratings Board (ESRB) ha inviato e-mail agli sviluppatori oggi, informandoli che l'E3 2022 sarà un evento interamente digitale. In precedenza, il giornalista Jeff Grubb aveva dichiarato che sarebbe stato anche "probabilmente" cancellato.

Henderson si aspetta che venga fatto presto un annuncio se le e-mail sono state effettivamente inviate. In quanto tale, questa non sarebbe la prima volta che lo show si trova ad affrontare una situazione del genere. L'evento dell'anno scorso era interamente digitale con la partecipazione di vari editori tra cui Xbox, Nintendo, Bethesda e molti altri.

Con l'attuale situazione per l'E3, è interessante che la Gamescom 2022 sarà sia un evento di persona che un "ampio programma digitale" dal 24 al 28 agosto. Anche il Tokyo Game Show 2022 si conferma un evento fisico, che si svolgerà dal 15 al 18 settembre.

E3 will be an entirely digital event again this year according to the ESRB who sent out emails to developers today. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2022

Ora non resta che attendere e vedere se effettivamente l'E3 2022 si terrà in formato digitale.

Fonte: The Gamer