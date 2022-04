E3 2023 si farà e sarà un evento dal vivo e in digitale

L'ESA ha annunciato da poco che l'E3 2022 non si terrà. L'evento non sarà nemmeno trasmesso in digitale.

Poco dopo la cancellazione dello show di quest'anno ESA ha confermato i piani per l'E3 del 2023.

Come riportato da Stephen Totilo di Axios, il comunicato di ESA afferma che "l'E3 tornerà nel 2023 con una vetrina rinvigorita che celebra nuovi ed entusiasmanti videogiochi e innovazioni del settore. In precedenza avevamo annunciato che l'E3 non si sarebbe tenuto di persona nel 2022 a causa dei continui rischi per la salute legati al COVID-19. Oggi annunciamo che nel 2022 non ci sarà nemmeno una vetrina digitale per l'E3".

"Dedicheremo tutte le nostre energie e risorse per offrire un'esperienza E3 fisica e digitale rivitalizzata la prossima estate. Che sia goduta dal vivo o dai vostri dispositivi preferiti, la vetrina del 2023 riunirà la community, i media e l'industria in un formato ed esperienza completamente nuovi".

"Non vediamo l'ora di presentare l'E3 ai fan di tutto il mondo dal vivo da Los Angeles nel 2023".

Says 2023 event will be physical and digital. pic.twitter.com/6xfWecc2Jl — Stephen Totilo (@stephentotilo) March 31, 2022

Nel frattempo, vi ricordiamo che il Summer Game Fest è confermato per il mese di giugno.

Fonte: Twitter.