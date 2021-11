EA incassi da record nel Q2. Battlefield 2042 ha avuto una beta straordinaria

Electronic Arts, la società di gioco che ha creato i giochi sportivi più famosi al mondo, tra cui FIFA, NHL e Madden NFL, ha battuto le aspettative di entrate per il secondo trimestre fiscale.

Le entrate sono aumentate a $ 1,83 miliardi da $ 1,15 rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Gli analisti hanno stimato che le entrate del secondo trimestre di EA cresceranno fino a 1,75 miliardi di dollari. La società ha registrato ricavi per 1,34 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2021, dopo aver chiuso il 2020 con un fatturato di 5,6 miliardi di dollari. Il precedente rapporto annuale di EA ha mostrato di aver guadagnato 1,6 miliardi di dollari dalle vendite di giochi solo lo scorso anno fiscale.

Il successo di EA nel secondo trimestre è dovuto anche ai suoi giochi live service, che ora rappresentano il 70% dell'attività. Senza forse nessuna sorpresa, FIFA 22 è stato il lancio più forte di sempre del franchise, con i nuovi giocatori in franchising aumentati del 50% e la spesa per Ultimate Team del 15% di anno in anno.

Anche Apex Legends ha avuto il suo più grande trimestre di sempre ed è sulla buona strada per guadagnare oltre $ 1 miliardo quest'anno. EA ha anche menzionato che la fine delle restrizioni a causa della pandemia di COVID-19 in tutto il mondo non sembra aver avuto un impatto molto negativo sui giochi live service di EA, poiché sembra che i consumatori siano abbastanza felici di continuare a giocare di più.

Sempre durante la conference call, il CEO di EA Andrew Wilson, ha affermato che i titoli NFT e "play to win" sono "il futuro del nostro settore", anche se è ancora troppo presto per vedere come verranno applicati nella pratica.

Fonte: Wccftech