EA esclude i giocatori russi e bielorussi dalle competizioni eSport di FIFA e Apex Legends

Mentre la guerra in Ucraina continua, Electronic Arts ha deciso di fare un'ulteriore mossa dopo aver ritirato dalla vendita i suoi giochi in Russia e Bielorussia.

EA ha anche deciso di rimuovere la Russia e i club russi da FIFA 22 ma sembra che il publisher voglia inasprire le sue misure per rafforzare la sua posizione contro la guerra in Ucraina.

In un post pubblicato su Twitter EA scrive: "Siamo ancora scioccati dal conflitto in corso in Ucraina, e ci uniamo alle tante voci di tutto il mondo che chiedono la pace e la fine dell'invasione".

"Siamo solidali con gli ucraini. Per questo abbiamo deciso di escludere Russia e Bielorussia dai paesi che possono partecipare ai nostri programmi di eSport. Con effetto immediato, giocatori e team russi e bielorussi non potranno partecipare alla Apex Legends Global Series e alla EA Sports FIFA 22 Global Series".

In un successivo aggiornamento, si è scoperto che gli amministratori della Apex Legends Global Series faranno partecipare giocatori russi e bielorussi solamente se si trasferiranno fuori dalla Russia e Bielorussia entro il 20 marzo. Come nel caso di Valorant, i giocatori di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni di Apex Legend con bandiera neutrale.

Fonte: Twitter.