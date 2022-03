EA e Gearbox tra le società che si oppongono alle leggi anti-trans in Texas

La polemica si è accesa negli Stati Uniti dopo che il governo del Texas, guidato dal governatore Greg Abbott insieme al procuratore Ken Paxton, ha emesso un'ordinanza che considera il processo transgender nei minori un reato di abuso di minori. L'azione del governo è stata oggetto di controversia nella società del Texas e le società hanno già stabilito la loro posizione in merito.

Secondo diversi rapporti, dopo che il governo del Texas ha acceso gli animi con l'ordinanza che promuove una persecuzione contro i genitori dei bambini in processo di transizione, più di 60 aziende hanno espresso il loro rifiuto attraverso una lettera firmata in cui si chiede al governatore di fermare la sua offensiva contro la comunità LGBTQ+.

Tra le decine di aziende che si sono unite per respingere questa azione del governo ci sono alcune del settore dei videogiochi con uffici in Texas, come Microsoft, Apple, Google, Gearbox ed Electronic Arts. La dichiarazione di EA afferma: "Ci impegniamo a costruire una cultura di inclusione. Siamo orgogliosi di aderire alla campagna per i diritti umani, insieme ad altri nella comunità imprenditoriale per opporci alle leggi e alle politiche discriminatorie introdotte in Texas, Florida e altri stati attraverso il paese".

This will run in the Dallas Morning News this morning. #ProtectTransKids #txlege pic.twitter.com/rviiklLbJr — Rebecca Marques (@_RebeccaMarques) March 11, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'ordinanza emessa dal governo del Texas sottolinea che il processo transizione di genere nei minori è una forma di abuso, per il quale si configura come reato e comporta pene detentive per tutti i soggetti coinvolti, genitori, insegnanti, medici e membri della la società.

Fonte: Kotaku