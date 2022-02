EA: per Laura Miele 'i dirigenti che non garantiscono ambienti di lavoro sicuri devono dimettersi'

Laura Miele, chief operating officer di Electronic Arts, ha tenuto un discorso alla convention annuale di DICE a Las Vegas in cui ha chiesto all'industria di creare spazi sicuri e fare di più per promuovere la diversità e l'inclusione.

Parlando al keynote di DICE, Miele ha affermato che è fondamentale che l'industria crei "reali responsabilità" per i suoi leader. Chiunque non sia all'altezza deve dimettersi.

Ha affermato che l'industria ha il compito di "proteggere, difendere e combattere per tutti".

"Dobbiamo avere per lo meno ambienti di lavoro equi e sicuri", ha affermato Miele.

Senza nominare persone specifiche, Miele ha affermato che lo scorso anno ha fornito esempi di leader di alto livello che non sono stati all'altezza. Il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, è stato accusato, tra le altre cose, di conoscere e nascondere casi di molestie e abusi sessuali e di aver minacciato di uccidere una dipendente. Secondo quanto riferito, ora il CEO dovrebbe lasciare Activision Blizzard con molti milioni di dollari. Di recente, anche i dirigenti di alto livello di aziende come Ubisoft e Riot sono stati denunciati per comportamenti scorretti.

"Abbiamo visto leader ai massimi livelli non riuscire a stabilire gli standard giusti. Non mi interessa quanto successo abbia l'azienda. I leader che non riescono a raggiungere questo obiettivo devono andarsene", ha affermato Miele.

Miele ha proseguito affermando che l'industria dei videogiochi deve creare sistemi per promuovere diversità e inclusione.

"Non stiamo più facendo giochi nel nostro garage. Abbiamo un'enorme responsabilità in questo mondo", ha affermato Miele, aggiungendo che i giochi creati da EA e altri aiutano a plasmare la cultura in generale.

"Dobbiamo ritenerci reciprocamente responsabili. È molto importante. Le persone diventano sviluppatori di giochi perché amano creare e giocare. Ma se vogliamo continuare ad attrarre le persone più creative e di talento, dobbiamo rendere il nostro settore un ottimo posto dove lavorare per tutti", ha detto. "Quando riconosciamo la diversità dell'esperienza umana, ci mettiamo in una posizione migliore per creare contenuti ed esperienze che rappresentino il mondo in cui viviamo. I giochi che creiamo, le persone che li creano, modellano le società e le culture in tutto il mondo. Occorre prestare attenzione su tutti i fronti della diversità e dell'inclusione".

Miele ha sottolineato che EA ha recentemente creato un nuovo programma di diversità e inclusione all'interno dell'azienda e ha stabilito nuove politiche sulla tolleranza zero per i comportamenti scorretti e meccanismi per consentire ai lavoratori di segnalare in sicurezza abusi e altri problemi.

Fonte: Gamespot.