EA afferma che gli NFT e i giochi blockchain sono il 'futuro del settore'

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha affermato che i titoli NFT e "play to win" sono "il futuro del nostro settore", anche se è ancora troppo presto per vedere come verranno applicati nella pratica. Il commento è stato fatto durante il colloquio con gli investitori per una domanda su questo argomento in ascesa negli ultimi anni.

"Penso che nel contesto dei giochi che creiamo e dei servizi che offriamo, il collezionismo digitale avrà un peso importante nel nostro futuro. Quindi è presto per parlare, ma penso che siamo davvero in una buona posizione" e anticipa un'innovazione in questo senso.

EA deve ancora prendere in considerazione gli NFT - Non Fungible Token - e il "play-to-win", che normalmente richiede un pagamento con criptovalute per giocare e raccogliere oggetti di gioco unici. Questi oggetti possono aumentare di valore e poi essere venduti ad altri giocatori. EA non è estranea alla popolarità degli NFT e di recente ha elencato le opportunità di lavoro legate alla tecnologia in cui ha parlato del suo interesse per gli abbonamenti, il suo negozio di PC, giochi competitivi come FIFA, Apex Legends e Madden NFL, nonché "nuove opportunità di business, inclusi fantasport, blockchain, NFT e altro".

Ubisoft ha già annunciato di voler creare i propri videogiochi con NFT. Tuttavia, la tecnologia NFT e blockchain viene rifiutata tra molti giocatori per il presunto alto livello di contaminazione che si crea con i certificati digitali.

