EA Play Live non si terrà quest'anno

Electronic Arts ha confermato a IGN che quest'anno non terrà l'evento EA Play Live.

L'evento di solito si svolge intorno all'E3 di giugno e funge da vetrina per i titoli attuali e futuri del publisher. Quest'anno, la società sta cercando di rivelare maggiori dettagli quando sarà il momento giusto.

Un rappresentante dell'azienda ha dichiarato: "adoriamo EA Play Live perché è il nostro modo di entrare in contatto con i nostri giocatori e condividere le novità con tutti voi. Tuttavia, quest'anno le cose non si stanno allineando per mostrarvi tutto in una data. Abbiamo cose interessanti che stanno accadendo nei nostri studi e quest'anno riveleremo molto di più su questi progetti quando sarà il momento giusto per ognuno di loro. Non vediamo l'ora di trascorrere del tempo con voi durante tutto l'anno!"

EA Play Live è iniziato nel 2016 con il publisher che ha tenuto il proprio evento separato dall'E3 (dove è stato tradizionalmente presente nel corso degli anni). A seguito della pandemia di COVID-19, l'evento è diventato digitale senza pubblico dal vivo.

I fan di EA, dunque, riceveranno le varie notizie sui prossimi progetti della società in diverse occasioni e non tutte in una volta.

Fonte: Gamingbolt.