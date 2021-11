EA sorprese in arrivo? Una serie storica molto amata dai fan sarebbe pronta al grande ritorno

A quanto pare, EA sarebbe pronta a rilanciare una serie molto amata dai fan.

Lo sostiene l'affidabile insider e giornalista Tom Henderson che sarebbe in possesso di uno scoop su Electronic Arts che condividerà nella giornata di domani.

Al momento non sappiamo quale sarà questa serie che vedrà una "nuova vita" e le ipotesi possono essere molte. Si potrebbe pensare a un rilancio di Burnout o forse a quello di Medal of Honor, ma non sono da scartare nemmeno le ipotesi di nuovi titoli per SimCity o Road Rush.

L'insider scrive su Twitter: "domani nuovo scoop: EA sta riportando indietro una serie che i fan hanno molto amato in passato".

New scoop tomorrow - EA is bringing back a game series that fans loved back in the day? pic.twitter.com/Et2UpgDI8G — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 8, 2021

Insomma, non resta che attendere domani, 10 novembre, per capire di quale serie si tratterà. Per il momento sappiamo che, sicuramente, torneranno Dead Space e Skate.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.