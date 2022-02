EarthBound e EarthBound Beginnings sbarcano su Switch

EarthBound Beginnings e il suo sequel, EarthBound, sono sbarcati ieri su Nintendo Switch. I due giochi sono stati aggiunti alla libreria di Nintendo Switch Online.

In Giappone, i giochi cult sono conosciuti come Mother and Mother 2, quindi sono indicati come parte della serie Mother. EarthBound è il secondo capitolo del franchise JRPG a turni e segue le vicende di Ness nella sua missione per sconfiggere un alieno onnipotente di nome Giygas. Ness è forse più riconoscibile per le sue apparizioni nella serie di giochi di combattimento Super Smash Bros.

EarthBound Beginnings è stato lanciato su Famicom nel 1989, mentre EarthBound è stato lanciato su Super Nintendo Entertainment System nel 1994 ed è diventato molto più popolare.

Anche se questo significa che potremo finalmente giocare a Mother e Mother 2 su Nintendo Switch, il terzo videogioco della serie, Mother 3, non è mai stato lanciato ufficialmente in occidente e non è stato annunciato al Direct di ieri.

"Aiuta Ness, Paula, Jeff e Poo a far avverare un'antica profezia per fermare il malvagio Giygas (e chissà, forse anche assistere a un concerto dei Runaway Five lungo la strada) nel classico per Super NES EarthBound. Poi, torna nel 198X per EarthBound Beginnings, una versione localizzata in inglese dell'originale Mother per Famicom", scrive Nintendo nel comunicato ufficiale.

Fonte: Polygon.