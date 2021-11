Earthworm Jim sul piccolo schermo! L'icona videoludica del passato avrà una serie TV

Earthworm Jim è un classico dei platformer, che vide il suo esordio sul Super Nintendo nel 1994 e da allora ha ricevuto più iterazioni negli anni '90, prima di andare in pausa per molto tempo. Al corrente, l'ultimo capitolo videoludico sulle avventure del lombrico spaziale è ancora atteso su Intellivision Amico: Earthworm Jim 4 è infatti stato rinviato molteplici volte.

Nel frattempo, però, ne è stata annunciata una serie TV, o meglio, un'altra: il primo sbarco sulle televisioni è datato 1995, con due stagioni e ventitré episodi, e adesso si prepara a tornare, prodotta da un team completamente nuovo. Il cast sarà composto da "svariati nuovi volti che vagano in una galassia assurda, ostile e colorata, dove ogni pianeta è abitato da razze di animali antropomorfi". La missione di Jim sarà "trovare la sua vera casa tra le stelle: un pianeta leggendario chiamato Terra".

La serie è scritta e prodotta da Michel K. Parandi per Interplay Entertainment, la quale ha già creato la sua divisione per film e telefilm, in collaborazione con il producer Aaron Billet e lo studio di animazione Passion Pictures.

Al momento non ci sono ancora conferme sulla data d'uscita della serie, ma abbiamo un trailer presente sul sito ufficiale

