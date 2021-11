eBay punta sui videogiochi e sul gaming con una sezione dedicata a giocatori e collezionisti

eBay è stato protagonista dell'edizione 2021 di Milan Games Week & Cartoomics in qualità di Main Digital Partner. La manifestazione ha rappresentato quest'anno una grossa novità perché ha unito due storici eventi milanesi per un weekend esclusivo dedicato agli eSport, ai fumetti e alla cultura pop in tutte le sue sfumature.

Se negli anni sono sempre più aumentati gli amanti del gaming, è con la pandemia che, in Italia, la passione per i videogiochi ha avuto il suo apice. Come emerge dal Rapporto IIDEA-CENSIS "Il valore economico e sociale dei videogiochi in Italia", nel 2020 hanno giocato ai videogame 16,7 milioni di persone in Italia e, durante il lockdown, hanno giocato più a lungo ai videogiochi il 24% dei giocatori nell'aprile 2020 ed il 19% nel giugno dello stesso anno.

Una passione, quella per il gaming e il mondo dei comics, in grado di accomunare generazioni diverse e sempre più condivisa. Basti pensare che, solo in Italia, negli ultimi 2 anni le vendite di collezionabili, console e videogame usati hanno registrato su eBay crescite a doppia cifra: +49% l'incremento delle vendite di collezionabili rispetto a 2 anni fa e +13% rispetto all'anno scorso. Le carte da gioco, in particolare, hanno segnato un +120% rispetto a 2 anni fa e +70% rispetto all'anno scorso. Stesso successo anche per i cimeli sportivi: quest'anno, su eBay ne sono stati venduti il 77% in più rispetto a due anni fa e il 27% in più rispetto al 2020, così come per le console e i videogames di seconda mano, rispettivamente +60% e +22% rispetto a 2 anni fa.

Per la prima volta al fianco della manifestazione, eBay ha quindi partecipato a Milan Games Week & Cartoomics con iniziative che hanno coinvolto visitatori, appassionati del gaming e di collezionabili. All'evento, infatti, eBay è stato presente con uno stand in cui ha proposto una selezione di oggetti rari da collezione, con QR code per acquistarli direttamente su eBay.

Anche se l'evento è finito, eBay ha all'interno della sua piattaforma, una sezione dedicata interamente ai giocatori e ai collezionisti, dove è possibile comprare non solo giochi, ma anche PC da gaming, accessori e molto altro, tutto quello che serve insomma per creare la propria postazione da gamer a prezzi accessibili.