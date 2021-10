eFootball 2022 sta per ottenere una prima patch, ecco quando

Konami ha annunciato che il primo aggiornamento di eFootball 2022 uscirà il 28 ottobre. Attraverso un tweet, in cui la società si scusa ancora una volta per il disastroso lancio di eFootball, Konami ha affermato che la versione 0.9.1. update "si concentrerà sulla risoluzione dei problemi già segnalati e di quelli che continuerete a segnalare".

L'annuncio è terribilmente vago, anche perché non sappiamo quali sono questi bug segnalati e inoltre non viene in alcun modo menzionato se anche i volti dei giocatori, diventati fonte di numerosi meme in questi giorni, verranno migliorati. Ad ogni modo, Konami afferma che tutti i giocatori verranno informati dei passi successivi man mano che lo studio di sviluppo apporterà nuovi miglioramenti al gioco.

Per adesso eFootball è ancora in fase di accesso anticipato: il gioco infatti contiene solo sfide 1v1 offline contro la CPU, 1v1 online contro altri giocatori e solo poche squadre calcistiche tra cui scegliere. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla dichiarazione di Konami.

Update for our users pic.twitter.com/6DffY77Os7 — eFootball (@play_eFootball) October 8, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

eFootball è disponibile su PC, dispositivi mobile, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.