eFootball 2022 per PC è il gioco del 2021 con i peggiori voti su Metacritic

Con il 2021 che volge al termine, tutti hanno celebrato quello che i videogiochi hanno offerto durante l'anno. Naturalmente, ci sono stati un sacco di grandi giochi, ma allo stesso tempo ci sono stati titoli molto deludenti, per non dire altro.

A tal fine, l'aggregatore di recensioni, Metacritic, ha recentemente rivelato i peggiori giochi del 2021.

eFootball di Konami per PC è in cima alla lista con un punteggio Metacritic di 25. Altri giochi molto poco apprezzati includono Balan Wonderworld per Nintendo Switch (con un punteggio Metacritic di 36) e Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, che ha un punteggio di 47 in versione Nintendo Switch.

L'elenco completo è il seguente:

Necromunda: Hired Gun - 49 (PS4)

Demon Skin - 48 (PC)

Arkham Horror: Mother's Embrace - 48 (PC)

I Saw Black Clouds - 48 (PS4)

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition - 47 (Nintendo Switch)

Of Bird and Cage - 44 (PC)

Taxi Chaos - 42 (PS4)

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood - 42 (PS4)

Balan Wonderworld - 36 (Nintendo Switch)

eFootball 2022 - 25 (PC)

Di recente, abbiamo appreso che Hades è stato il titolo Xbox meglio recensito su Metacritic.

Fonte: Gamingbolt.